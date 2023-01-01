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2023 Yılının En İyi Aksiyon Filmleri

Sinemaların ve dijital platformlar salonlarının kıyasıya rekabete girdiği 2023 yılında pek çok yapım izleyiciyle buluştu. İşte Esquire dergisinin seçimiyle 2023'ün en iyi aksiyon filmleri...

  1. FAST X <br> Başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa'nın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminde; Dominic Torretto ve ekibinin, Torretto'dan intikam almak isteyen bir düşmanla mücadele etmesini konu alıyor.

    FAST X
    Başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa'nın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminde; Dominic Torretto ve ekibinin, Torretto'dan intikam almak isteyen bir düşmanla mücadele etmesini konu alıyor.

  2. GODZILLA MINUS ONE <br> Savaş sonrası Japonya'sında geçen "Godzilla Minus One", Godzilla'nın ne kadar ürkütücü ve ezici bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

    GODZILLA MINUS ONE
    Savaş sonrası Japonya'sında geçen "Godzilla Minus One", Godzilla'nın ne kadar ürkütücü ve ezici bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

  3. TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM <br> "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", insanların dünyasını korumaya çalışırken kendilerini büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulan Kaplumbağa kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

    TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM
    "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", insanların dünyasını korumaya çalışırken kendilerini büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulan Kaplumbağa kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

  4. POLITE SOCIETY <br> Nida Manzoor imzalı filmin başrollerini Priya Kansara, Ritu Arya, Seraphina Beh paylaşıyor.

    POLITE SOCIETY
    Nida Manzoor imzalı filmin başrollerini Priya Kansara, Ritu Arya, Seraphina Beh paylaşıyor.

  5. SHIN KAMEN RIDER <br> Hideaki Anno imzalı Japon filmi Shin Kamen Rider, iyi ile kötünün savaşını anlatıyor.

    SHIN KAMEN RIDER
    Hideaki Anno imzalı Japon filmi Shin Kamen Rider, iyi ile kötünün savaşını anlatıyor.

  6. CREED III<br> "Creed III" filmi, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir dövüşçü olan Damian ile yüzleşmek zorunda kalan boksun idolü olan Adonis Creed'in hikayesini konu ediyor.

    CREED III
    "Creed III" filmi, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir dövüşçü olan Damian ile yüzleşmek zorunda kalan boksun idolü olan Adonis Creed'in hikayesini konu ediyor.

  7. JOHN WICK: CHAPTER 4 <br> John Wick serisinin son filminde; başına koyulan ödülle yüzlerce kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

    JOHN WICK: CHAPTER 4
    John Wick serisinin son filminde; başına koyulan ödülle yüzlerce kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

  8. HOW TO BLOW UP A PIPELINE <br>"Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" filmi, kısmen yüksek riskli bir soygun ve kısmen de iklim krizinin radikal bir şekilde istismar edilmesi olan bir petrol boru hattını sabote etmek için cüretkar bir görev yürüten genç çevre aktivistlerinden oluşan bir ekibe odaklanıyor.

    HOW TO BLOW UP A PIPELINE
    "Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" filmi, kısmen yüksek riskli bir soygun ve kısmen de iklim krizinin radikal bir şekilde istismar edilmesi olan bir petrol boru hattını sabote etmek için cüretkar bir görev yürüten genç çevre aktivistlerinden oluşan bir ekibe odaklanıyor.

  9. SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE <br>Miles Morales'in hikayesinin etrafında farklı boyutlardan onlarca ayrı Spider-Man iterasyonlarını da görülen filmde, Morales'i hem Spot isimli bir kötüye karşı mücadele ederken hem de Spider-Verse içerisinde çıkan bir iç savaş anlatılıyor.

    SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE
    Miles Morales'in hikayesinin etrafında farklı boyutlardan onlarca ayrı Spider-Man iterasyonlarını da görülen filmde, Morales'i hem Spot isimli bir kötüye karşı mücadele ederken hem de Spider-Verse içerisinde çıkan bir iç savaş anlatılıyor.

  10. INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY <br> "Indiana Jones ve Kader Kadranı" filmi, emekliliğe hazırlanırlen kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulan ünlü arkeoloğun hikayesini konu ediyor.

    INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY
    "Indiana Jones ve Kader Kadranı" filmi, emekliliğe hazırlanırlen kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulan ünlü arkeoloğun hikayesini konu ediyor.

  11. MISSION IMPOSSIBLE: DEAD RECKONING PART ONE <br>Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, tehlikeli bir silah yanlış kişilerin eline düşmeden önce bu silahın yerini bulmaya çalışan Ethan Hunt ve IMF (Impossible Mission Force) ekibini konu alıyor.

    MISSION IMPOSSIBLE: DEAD RECKONING PART ONE
    Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, tehlikeli bir silah yanlış kişilerin eline düşmeden önce bu silahın yerini bulmaya çalışan Ethan Hunt ve IMF (Impossible Mission Force) ekibini konu alıyor.

  12. COCAINE BEAR<br> "Çıldırmış Ayı" filmi, yüksek derecede uyuşturucu madde tüketip, dehşet saçan bir ayı ile karşılaşan bir grup insanın hikayesini konu ediyor.

    COCAINE BEAR
    "Çıldırmış Ayı" filmi, yüksek derecede uyuşturucu madde tüketip, dehşet saçan bir ayı ile karşılaşan bir grup insanın hikayesini konu ediyor.

  13. DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES <br> "Dungeons and Dragons" adlı oyunun beyazperde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçiyor.

    DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES
    "Dungeons and Dragons" adlı oyunun beyazperde uyarlaması olan yapım, elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı bir dünyada geçiyor.

  14. GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3 <br> "Galaksinin Koruyucuları 3" filmi, Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini konu ediyor.

    GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3
    "Galaksinin Koruyucuları 3" filmi, Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini konu ediyor.

  15. TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS <br> "Transformers: Canavarların Yükselişi" filmi, Otobotlarla Decepticon'lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorconlar ve Maximal'ın maceralarını konu ediyor.

    TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS
    "Transformers: Canavarların Yükselişi" filmi, Otobotlarla Decepticon'lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorconlar ve Maximal'ın maceralarını konu ediyor.