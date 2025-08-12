Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hem sıcak havalar hem de insan kaynaklı çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ekipler, canla başla yangınları söndürmek için çalışırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son durumu paylaştı.

Devam eden ve tamamen kontrol altına alınan bölgeleri açıklayan Yumaklı, yapılan yoğun müdahaleler sonucunda bazı yangınların kontrol altına alındığını belirtti.

Kontrol Altına Alınan Yangınlar

Çanakkale / Ezine

Edirne / Enez

Hatay / Yayladağı

Manisa / Şehzadeler

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.Bolu / Mudurnu

Kahramanmaraş / Göksun

Çanakkale / Ayvacık

İzmir / Dikili

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI." Soğutma çalışmaları sürüyor.

Devam Eden Yangınlar

Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş durumda.

yangınının enerjisi düşürülmüş durumda. Çanakkale / Merkez'de ise hava ve kara araçlarıyla mücadele devam ediyor.

Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.