Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İbrahim Yumaklı, X hesabı üzerinden tamamen kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 09:22, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 09:24
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hem sıcak havalar hem de insan kaynaklı çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ekipler, canla başla yangınları söndürmek için çalışırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son durumu paylaştı.
Devam eden ve tamamen kontrol altına alınan bölgeleri açıklayan Yumaklı, yapılan yoğun müdahaleler sonucunda bazı yangınların kontrol altına alındığını belirtti.
Kontrol Altına Alınan Yangınlar
- Çanakkale / Ezine
- Edirne / Enez
- Hatay / Yayladağı
- Manisa / Şehzadeler
- TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.Bolu / Mudurnu
- Kahramanmaraş / Göksun
- Çanakkale / Ayvacık
- İzmir / Dikili
"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI." Soğutma çalışmaları sürüyor.
Devam Eden Yangınlar
- Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş durumda.
- Çanakkale / Merkez'de ise hava ve kara araçlarıyla mücadele devam ediyor.
Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek.