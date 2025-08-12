Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Bugün açıklanan güvensiz ürün listesine iki markanın koku ve lavabo açısı eklendi.

Chakra'nın çubuklu oda kokusu, dokunsal uyarı bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 C bendine aykırı olması ve ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içerdiği için ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık teşkil ettiği tespit edildi. Bu nedenle ürününün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

Üniversal marka Uni Drain Unlight Lavabo Açıcı ürün için de, çocuk emniyetli kapatma düzeneğiyle dokunsal uyarıların bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılacak.