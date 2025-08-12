YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Hastanede skandal: Yüzlerce yeşil reçeteli ilaç yazmış
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında faturaları bulunan yatak odası, yemek odası, koltuk takımı ve 2 halının bedelinin ödenmesi talebinin reddedilmesini hatalı bularak bozdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 15:57, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 16:03
Yazdır
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı

Dairenin kararına göre, boşanmalarına karar verilen bir çiftten erkek, evlenirken alınan ve faturaları mevcut yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, buzdolabı, televizyon, klima, dijital ve çanak anten ile 2 adet halının bedelinin kendisine ödenmesini talep etti. Mahkeme, buzdolabı, televizyon, klima, dijital ve çanak anten yönünden davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Bunun üzerine davacı erkek, karara itiraz ederek diğer eşyalara ilişkin talebinin de kabulünü istedi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının da erkeğin olduğunu belirttiği, "yatak odası, yemek odası, koltuk takımı ve 2 halı" yönünden de davanın kabul edilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, "Mahkemece usule uygun şekilde bilirkişi incelemesi yapılarak, dava tarihi itibarıyla değerleri tespit edilip, yıpranma payları düşülerek, faiz talebi de değerlendirilerek, belirtilen eşyalar yönünden de davanın kabulüne göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, kararda, söz konusu eşyaların bedellerinin belirlenirken yasal faiz oranının da dikkate alınması gerektiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber