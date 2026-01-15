Kaymakamlık Adaylığı Şartları Değişti. KPSS geri geldi

Kaymakam adaylığı bekleyen binlerce adayı yakından ilgilendiren yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik, hem doğrudan başvurabilecek bölümleri yeniden şekillendirdi hem de "yüksek lisans yaparak" kaymakam olma yolunu zorlaştırdı.

1. Sosyoloji, Psikoloji ve Halkla İlişkiler Mezunlarına Kötü Haber

Eski yönetmelikte Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Psikoloji bölümleri doğrudan başvuru yapabilen "şanslı" bölümler arasındaydı. Yeni düzenleme ile bu bölümler doğrudan başvuru hakkını kaybetti.

Yeni Durum: Bu bölüm mezunları artık ancak uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmaları şartıyla aday olabilecekler.

Yeni hükme göre DOĞRUDAN başvuru yapılabilecek lisans bölümleri şunlar oldu:

Uluslararası ilişkiler

Siyaset bilimi

Kamu yönetimi

İktisat

İşletme

Maliye

Finans

Ekonometri

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri

Hukuk

Bu bölümlerin müfredatının en az yüzde 80'ini kapsayan diğer bölümler de, eşdeğerlik şartıyla başvuru yapabilecek.

2. Ekonometri ve ÇEKO mezunlarına kaymakamlık müjdesi

Daha önce müfredat benzerliği (%80 şartı) üzerinden tartışmalı şekilde başvuru yapabilen Ekonometri ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEKO) bölümleri, yeni yönetmelikle birlikte doğrudan başvuru yapılabilecek bölümler listesine açıkça eklendi.

3. Lisansüstü Eğitimde "Tezli" Şartı Geldi

Yeni yönetmelikle birlikte önemli bir yenilik daha getirildi. Mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji gibi bölümlerden mezun olan adayların kaymakam aday adayı olabilmeleri için artık tezli lisansüstü eğitim yapmış olmaları zorunlu hale geldi.

Bu adayların;

Uluslararası ilişkiler

Siyaset bilimi

Kamu yönetimi

Hukuk

Maliye

İktisat

alanlarından birinde tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Kritik Değişiklik: Artık tezsiz yüksek lisans (ikinci öğretim veya uzaktan eğitim tezsiz programlar) mezuniyetleri, kaymakamlık başvurusu için geçerli sayılmayacak. Mutlaka tezli bir yüksek lisans programının tamamlanmış olması gerekecek.

4. Lisansüstü Alanlarına "Maliye" Eklendi

Farklı branşlardan gelip lisansüstü eğitimle kaymakamlığa başvuracaklar için kabul edilen alanlara "Maliye" de dahil edildi. Böylece mühendislik veya tarih gibi bölümlerden mezun olan bir aday, Maliye alanında tezli yüksek lisans yaparsa kaymakam adayı olabilecek. Yönetmeliğin eski halinde Maliye ibaresi "Maliye ve finans" olarak yer alıyordu

Eşdeğerlik ve Belge Şartı Devam Ediyor

Hem eski hem de yeni düzenlemede yer alan eşdeğerlik uygulaması korunuyor. Belirtilen bölümler dışında mezun olan adayların, lisans müfredatlarının ilgili bölümlerin ders içeriklerinin en az yüzde 80'ine sahip olduğunu gösteren eşdeğerlik belgesini Yükseköğretim Kurulu'ndan almaları gerekiyor.

Tezli lisansüstü eğitim yapan adayların ise noter onaylı diploma suretlerini veya mezuniyet belgelerini, mülakat aşamasında evrak teslimi sırasında Bakanlığa ibraz etmeleri şart.

KPSS şartı getirildi

Kaymakam Adayları Yönetmeliğindeki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı. Değişikliğin en dikkat çeken kısmı KPSS'ye dair düzenleme oldu. Daha önceki yıllarda yapılan düzenlemeyle KPSS'nin kaymakam adaylığı için bir ön eleme olma durumu ortadan kaldırılmıştı. Yeni düzenlemeye göre, kaymakam adaylığına başvurabilmek için yeniden KPSS'den Bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 puan almış olma şartı getirildi. Ancak bu düzenleme 1/9/2026 tarihinde yürürlüğe girecek

Eski yönetmelik hükmü Yeni yönetmelik hükmü (4) Kaymakam aday adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar." "(4) Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları gerekir. Bu fıkrada belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte Bakanlığa ibraz etmek zorundadırlar."

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı "Kaymakam Adaylığı Sınavına Başvuru ve Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Adayların Göreve Başlatılması ve İllerin Tespiti" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı "Kaymakam Adaylığı Sınavına Başvuru ve Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Göreve Başlama" olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu" ibaresi "Bakanın görevlendireceği" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları gerekir. Bu fıkrada belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte Bakanlığa ibraz etmek zorundadırlar."

"(7) Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) Bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasından, ilan edilen boş kadro sayısının yirmi katı kadar aday Kaymakam Adaylığı Yazılı sınavına çağrılır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Asaletleri tasdik edilen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek veya yüksek lisans eğitimi yapmak üzere yurtdışına gönderilirler."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "mani" ibareleri "engel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile 5 inci maddeye eklenen yedinci fıkra 1/9/2026 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.