YHT bilet fiyatlarına zam

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifelerinde artışa gidildi. Yapılan düzenlemeyle fiyatlar yüzde 19,23 oranında yükseldi. Buna göre Ankara-İstanbul hattında bilet bedeli 780 TL'den 930 TL'ye çıkarıldı.

YHT'de yeni tarife...

Yeni tarifeyle Eskişehir-Sakarya hattında YHT bileti 565 TL olurken, Eskişehir-Ankara arasında yolculuk yapmak isteyenler 480 TL ödeyecek. Eskişehir-İstanbul hattında bilet fiyatı 600 TL olarak belirlendi.

Eskişehir'den Konya'ya YHT ile seyahat edecek yolcular için ücret 665 TL'ye yükselirken, Eskişehir-Sivas hattında bilet fiyatı 1.500 TL'ye çıktı.