Grok rıza dışı cinsel görsellere karşı önlem alıyor

Dünya çapında tepki çekmişti: Grok rıza dışı cinsel görsellere karşı önlem alıyor

Kaynak : Karar
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 09:37, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 09:38
Grok rıza dışı cinsel görsellere karşı önlem alıyor

Elon Musk'ın xAI şirketi, Grok adlı yapay zeka aracının gerçek kişilerin görüntülerini "bikini gibi açık kıyafetler" içine yerleştirecek şekilde değiştirme özelliğini engelleyeceğini açıkladı. Karar, pek çok ülkenin Grok'un cinsel içerikli görüntüler üretmek için kullanılmasına yönelik tepki göstermesinin ardından geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, xAI tarafından geliştirilen Grok'un sosyal medya platformu X'te insanların rızası dışında cinsel içerikli görüntülerini üretmek için kullanılması dünya genelinde tepki çekti. Bazı ülkelerde engelleme, bazılarında da inceleme süreçleri başlarken xAI'ın X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Grok'u kötüye kullanarak yasayı ya da politikalarımızı ihlal etmeye çalışan kişilerin hesap verebilirliğini sağlama amacıyla ek bir koruma katmanı ekleniyor. Ayrıca çocukların cinsel istismarı, rıza dışı çıplaklık ve istenmeyen cinsel içerik dahil her türlü durumu sıfır tolerans uyguluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, Grok'taki önlemler X'i ücretli kullanan aboneler dahil tüm kullanıcılar için geçerli olacak. Ancak açıklamada bağımsız Grok uygulamasında benzer önlemlerin alınıp alınmayacağı netleştirilmedi.

Grok ve X'in sahibi Musk, çarşamba günü X'te yaptığı bir paylaşımda, "Grok tarafından üretilmiş herhangi bir çıplak reşit olmayan görüntüsünden haberdar değilim" demişti.

Musk'a ait xAI ve X, dünya genelinde artan bir tepkiyle karşı karşıya. ABD'de California başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Apple ve Google'a Grok'u uygulama mağazalarından kaldırmaları çağrıları yapıldı. Britanya'da üzenleyici kurumlar da bir soruşturma başlattı. Malezya ve Endonezya dahil bazı ülkeler ise Grok'u engelleme yolunda adımlar attı.

