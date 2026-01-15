Antalya'da mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından aktardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 11:11, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 11:22
Yazdır
Antalya'da mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında da başarılı bir operasyona imza atıldı.

"393 ADET RUHSATISZ TABANCA ELE GEÇİRDİK"

Jandarma ekiplerinin 'silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik Antalya'da düzenlediği operasyonların detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirtti.

"2 KAÇAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIK"

Yerlikaya, ayrıca şu sözleri kullandı:

'Silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik Antalya'da jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdik 2 şüpheliyi yakaladık.

Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 6 aylık süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi.

"MÜCADELEMİZ, BU SİLAHLARLA İŞLENEBİLECEK SUÇLARI ENGELLEMEYE YÖNELİKTİR"

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir.

Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber