Antalya'da mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında da başarılı bir operasyona imza atıldı.

"393 ADET RUHSATISZ TABANCA ELE GEÇİRDİK"

Jandarma ekiplerinin 'silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik Antalya'da düzenlediği operasyonların detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirtti.

"2 KAÇAKÇILIK ŞÜPHELİSİNİ YAKALADIK"

Yerlikaya, ayrıca şu sözleri kullandı:

'Silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik Antalya'da jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdik 2 şüpheliyi yakaladık.

Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 6 aylık süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi.

"MÜCADELEMİZ, BU SİLAHLARLA İŞLENEBİLECEK SUÇLARI ENGELLEMEYE YÖNELİKTİR"

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir.

Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



