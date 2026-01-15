Hizmet üretim endeksi kasımda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks söz konusu ayda Kasım 2024'e kıyasla yüzde 4 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,1 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,9, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,1 artarken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,5 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,7 azaldı.