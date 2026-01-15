En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi

Yerli otomobil markası Togg, ürün gamını genişletme planında kritik bir adım attı. EUIPO kayıtlarına göre 10 yeni model adı tescillendi; böylece isimler tüm AB ülkelerinde tek başvuruyla yasal güvenceye kavuştu.

15 Ocak 2026
Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg, küresel marka olma yolunda kritik bir virajı daha döndü. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde yapılan başvurular sonuçlandı; T6X'ten T12F'e kadar 10 farklı model ismi, tüm AB ülkelerinde koruma altına alındı.

Türkiye'nin mobilite alanındaki küresel markası Togg, ürün gamını genişletme stratejisi kapsamında Avrupa'daki yasal zeminini güçlendiriyor. Şirket, gelecekte yollara çıkarmayı planladığı yeni nesil araçların isimlendirme hakları için Avrupa Birliği genelinde marka tescil süreçlerini tamamladı.

AB GENELİNDE "TEK BAŞVURU" İLE KORUMA

EUIPO kayıtlarına yansıyan bilgilere göre; "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş." adına yapılan başvurular kabul edildi. Togg, yeni model isimlerini "Unionsmarke" (Birlik Markası) statüsüyle tescil ettirerek, tek bir işlemle Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerde marka haklarını yasal güvenceye almış oldu.

İŞTE TOGG'UN YENİ MODEL İSİMLERİ

Tescil belgelerinde yer alan ve Togg'un farklı segmentlerdeki iddiasını ortaya koyan model isimleri şunlar oldu:

T6 Serisi: T6X, T6F

T8 Serisi: T8X, T8B, T8F, T8CX

T10 Serisi: T10B, T10CX

T12 Serisi: T12X, T12F

ÜRÜN GAMI GENİŞLİYOR: SEDAN, CROSSOVER VE TİCARİ SİNYALİ

Tescil edilen isimlerdeki harf ve rakam kombinasyonları, Togg'un ürün yelpazesini çeşitlendireceğinin sinyalini veriyor. Otomotiv dünyasındaki genel isimlendirme stratejileri ve Togg'un mevcut yapısı (T10X) göz önüne alındığında; "X" takısının SUV/Crossover modelleri, "F" takısının Fastback veya Sedan modelleri temsil edebileceği öngörülüyor.

Özellikle "T8" ve "T12" gibi yeni serilerin tescillenmesi, Togg'un hem daha kompakt (B segmenti) hem de daha geniş hacimli (D veya E segmenti) araçlarla pazara girmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca listede yer alan "B" ve "CX" gibi uzantılar, markanın ticari araç veya Coupe-Crossover gibi farklı gövde tiplerine yönelebileceğini gösteriyor.

