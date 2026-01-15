Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin alım sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 09:59, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 10:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlıkta görevlendirilecek 3 bin sözleşmeli personelin alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Alım sonuçlarına Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve http://aile.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3.000 sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve http://aile.gov.tr adresi "Duyurular"bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz!"