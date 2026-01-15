Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlıkta görevlendirilecek 3 bin sözleşmeli personelin alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Alım sonuçlarına Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve http://aile.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3.000 sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve http://aile.gov.tr adresi "Duyurular"bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz!"