Ekonomi

Trump'ın hamlesi piyasaları salladı: Altın ve gümüş düştü

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ardı ardına açıklamalarla yön değiştirdi. İran'daki gerilime ve Fed'in geleceğine dair gelen mesajlar, güvenli liman olan değerli metallerden çıkışı hızlandırırken, petrol fiyatlarını da aşağı çekti.

Haber Giriş : 15 Ocak 2026 09:42, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 11:13
Trump'tan Tansiyonu Düşüren Mesajlar

ABD Başkanı Trump, bu sabah yaptığı açıklamada İran'daki protestolara değinerek, "İran'da ölümlerin azaldığını ve toplu bir idam planının bulunmadığını" belirtti. Bu açıklama, Orta Doğu'daki savaş tamtamlarını dindirerek petrol fiyatlarında %3'lük bir düşüşü beraberinde getirdi.

Ayrıca piyasaların merakla beklediği Fed konusuna da açıklık getiren Trump, "Fed Başkanı'nı görevden almayacağım" diyerek ekonomi yönetimindeki belirsizliği ortadan kaldırdı.

Değerli Metaller Çakıldı, Bitcoin Zirveye Koşuyor

Ekonomik istikrara yönelik bu sinyaller, altına ve özellikle gümüşe olan talebi bir anda azalttı. Ons Gümüş: %5,5 değer kaybederek günün en çok kaybettiren varlığı oldu. Bitcoin ise risk iştahının artmasıyla birlikte 100.000 dolar sınırına bir adım daha yaklaştı. Ons Altın yüzde 1'lik bir düşüşle geri çekildi.

