5 yılda ortalama 45 bin 447 kişi bakaya kaldı

Bakaya durumuna düşmesi nedeniyle 2023-2025 yılları arasında 117 bin 48 kişi hakkında idari para cezası kararı verildi ve toplam 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 11:31, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 11:32
Milli Savunma Bakanlığına verilen yazılı soru önergesiyle Türkiye genelinde son 5 yıl içerisinde bakaya kalan yükümlü sayısı soruldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yazılı soru önergesine verilen yanıtta, askerlik hizmetine ilişkin iş ve işlemlerin Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara göre yürütüldüğü hatırlatıldı.

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanların bakaya durumuna düştüğü ve bakaya olan yükümlülerin müracaatlarında derhal silahaltına alındığı belirtilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Bakaya yükümlü sayıları günlere sari olarak değişkenlik göstermekte olup son 5 yılın ortalama bakaya kalan kişi sayısı 45 bin 447'dir. Askeralma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra bakaya sayılarının düşüş eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bakaya durumunda bulunan yükümlülerin yüzde 1'i 1929-1950 doğumlu, yüzde 76'sı 1951-2000 doğumlu ve yüzde 23'ü 2001-2005 doğumlu olan kişilerden oluşmaktadır. 2023-2025 yılları arasında bakaya durumuna düşmesi nedeniyle 117 bin 48 kişi hakkında idari para cezası kararı ile 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlığımızca yoklama kaçağı ve bakaya sayıları günlük olarak takip edilmekte, yaş, memleket ve yurt dışında ikamet ve benzeri faktörlerle birlikte değerlendirilmektedir. Bakaya durumuna düşen yükümlüler sisteme kaydedilerek kolluk kuvvetleri tarafından aranmakta ve yükümlülere bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. "

