Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilere "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltiliyor.

VOLEYBOLA VEDA ETMİŞTİ

38 yaşındaki Derya Çayırgan, 8 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla voleybola veda ettiğini duyurmuştu.

Yeşilyurt altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor, Keçiören Belediyesi SigortaShop'ta ve PTT kulüplerinde forma giymişti.

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık 2025'te Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.