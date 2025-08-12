MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi

MemurTeklifBekliyor etiketi, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde gündemi belirledi.

Memur-Sen'in sosyal medya hesaplarında başlattığı bu etiket, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini bir an önce vermesi için yapılan çağrının etkisiyle büyük ilgi gördü. 14 saattir sosyal medya gündeminde ilk sırada yer alan etiket, 150 binden fazla kişi tarafından X platformunda paylaşıldı.

Toplu Sözleşme Sürecinde Beklentiler

4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla kamu görevlisi emeklisi, 2026-2027 yılları için ekonomik ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek toplu sözleşme sürecinde müzakerelerin tamamlanmasının ardından Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini bekliyor.

Sosyal Medyada Geniş Katılım

Toplu Sözleşme sürecinin dar bir zamana sığdırılması nedeniyle teklifin bir an önce açıklanmasını isteyen Memur-Sen Konfederasyonu, dün akşam sosyal medya hesabından MemurTeklifBekliyor paylaşımı yaptı. Kısa sürede kamu görevlilerinin desteğiyle büyüyen ve kampanyaya dönüşen çalışma, Türkiye Gündemi Listelerinde ilk sıralara yerleşti. 14 saatten bu yana etiket hala listede yer alıyor.