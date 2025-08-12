Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

Özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağı, kuzey bölgelerde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarlarla birlikte sıcaklıklar azalmış durumda ve mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki üç gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek.

Yağış ve Hava Durumu

Yağışların önümüzdeki 3-4 gün boyunca yalnızca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli olarak görüleceği, yurdun büyük bölümünde ise yağış beklenmediği ifade edildi. Az bulutlu ve açık havalar etkili olacak.

Bölgesel Sıcaklıklar ve Uyarılar

En yüksek sıcaklıklar Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde 40 derecenin üzerinde olacak.

ile 'nde olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

tavsiye edildi. Ankara'da sıcaklıklar 34-35 derece, İstanbul'da 30-31 derece, İzmir'de ise 36-38 derece civarında seyredecek.



