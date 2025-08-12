Grok'un X hesabı askıya alındı

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un uygulamadaki hesabı askıya alındı.

Yapay zeka aracının "@grok" kullanıcı adıyla profiline giren kullanıcılar, "X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır" ifadeleriyle karşılaştı.

DAHA SONRA ERİŞİME AÇILDI

Ancak bir süre sonra, Grok'un hesabına yeniden erişim sağlandı.

Konuyla ilgili olarak X'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.