YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim olmadığı ve verilerin güvenliği olduğu kaydedilerek, "Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.