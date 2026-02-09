Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanığın tahliyesine itiraz etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 17:03, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 17:12
Meclis lokantasında stajyer kız öğrencilere istismara ilişkin davaya bakan Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, tutuklu yargılanan 4 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesine itiraz etti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

