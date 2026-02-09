600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!

Geçen yıl 400 ila 3 bin lira arasında satılan Ramazan kolisinin fiyatı bu yıl 600 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor. Genellikle pirinç, bulgur, kuru bakliyat, sıvı yağ, çay, şeker, tuz, salça, makarna, zeytin, un, hazır çorba ve helva gibi temel gıda ürünlerinden oluşan kolilerde fiyatı; ürün miktarı, marka tercihi, kalite ve ürünlerin yerli ya da ithal olması belirliyor. Ürün gamı ve miktarı arttıkça fiyat da yükseliyor.

İçerisinde 5-10 adet temel gıda maddesinin yer aldığı ekonomik paketler 500 ila 800 lira, 13-25 adetlik orta segment koliler 1.000 1.700 lira, daha zengin içerikli paketlerin fiyatı ise 5 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.