Piknik yaparken bulduğu top mermisini müzeye teslim etti
Bursa'da bir kişi, piknik yaparken bulduğu patlamamış top mermisini Arkeoloji Müzesi'ne getirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 15:25, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 15:38
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden P.A., yaklaşık 10 gün önce Gürsu ilçesinde piknik yaptığı sırada top mermisi buldu.
Top mermisini evine götüren P.A., daha sonra bunu Kültürpark'taki Arkeoloji Müzesi'ne getirerek burada görevlilere teslim etti.
Müze görevlisinin ihbarda bulunması üzerine müzeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu tespit edildi. Top mermisi, bomba imha ekibi tarafından incelemeye alındı.
P.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.