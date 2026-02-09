TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 olurken, bazı köyler tamamen boşalmanın eşiğine geldi. Bitlis, Siirt ve Iğdır'da bulunan 3 köyde resmi kayıtlara göre sadece 1'er kişi yaşıyor.
1 KİŞİLİK KÖYLER
Türkiye'nin en az nüfuslu yerleşimleri arasında sadece 1 kişinin yaşadığı 3 köy bulunuyor:
Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez)
Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan)
Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık)
Türkiye'nin en az nüfuslu 10 köyü:
Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi
Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi
Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi
Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi
Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi
Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi
Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi
Kemerli Köyü (Şırnak Merkez): 4 kişi
Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi
Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi
ORTALAMA KÖY NÜFUSU 234 KİŞİ
Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplanırken, en kalabalık köy olan Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu. Köyde TÜİK verilerine göre 6 bin 681 kişi yaşıyor.