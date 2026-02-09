Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!

TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 olurken, bazı köyler tamamen boşalmanın eşiğine geldi. Bitlis, Siirt ve Iğdır'da bulunan 3 köyde resmi kayıtlara göre sadece 1'er kişi yaşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 15:34, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 15:36
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2025 nüfusunu açıkladı. Türkiye'de 2025'te nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Verilerde köy nüfusları dikkat çekti. Türkiye'nin bazı köylerinde nüfus 10 kişinin altına düşerken, 3 köyde ise sadece 1 kişi yaşıyor.

1 KİŞİLİK KÖYLER

Türkiye'nin en az nüfuslu yerleşimleri arasında sadece 1 kişinin yaşadığı 3 köy bulunuyor:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez)
Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan)
Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık)

Türkiye'nin en az nüfuslu 10 köyü:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi
Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi
Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi
Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi
Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi
Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi
Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi
Kemerli Köyü (Şırnak Merkez): 4 kişi
Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi
Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi

ORTALAMA KÖY NÜFUSU 234 KİŞİ

Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplanırken, en kalabalık köy olan Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu. Köyde TÜİK verilerine göre 6 bin 681 kişi yaşıyor.

