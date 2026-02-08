AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme

Suça sürüklenen çocuklara dair yasal düzenlemeye ilişkin Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın değerlendirildiğini ve siyasi partiler arasında bir mutabakata varıldığını belirten Tunç, çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili bir araştırma yapıldığını, bunun sonucuna göre de kanun değişikliği düşüncesi doğduğunu ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 17:15, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 17:16
Yazdır
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme

Tunç, taslakta hakimlere takdir hakkının bulunduğunu da belirterek önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında yasal düzenlemenin gündeme geleceğini söyledi.

'Komisyon çalışmalarını sürdürüyor'

Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili düzenleme Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesinde açıklanmış olan hususlar. Geldiğimiz noktada hem caydırıcılığı sağlamak anlamında bir ihtiyaç olduğu açık.

Biz Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız taslakta, kasten öldürme suçlarında, suçun işleniş şekli, yine çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı gibi durumlar göz önünde bulundurularak her dosya ve her olay bazında hakimleri bir takdir yetkisi olması düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk.

Meclis grubumuz bunu değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda diğer siyasi partilerle görüşüldü. Bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin etraflıca soruşturulması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği düşüncesi hasıl oldu. Komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun düzenlemelerinin ardından yasa değişikliği gündeme gelecektir.

Atlas Çağlayan'ın ailesiyle de konuştum. Soruşturma devam ediyor, biz de takip ediyoruz.

Ahmet Minguzzi'nin ailesine de sosyal medya üzerinden tehdit edilmişti. Bu soruşturma kapsamında toplam 4 kişi ceza aldı. Bu konuda bizim hassasiyetimiz son derece büyük. Bu konudaki kararlılığımız tam.

Çocukların korunmasıyla ilgili olarak Türkiye'de 2005 yılında yürürlüğe girmişti. Anayasal ve yasal düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması noktasındaki hassasiyetimizi takip ediyoruz. Bir evladını kaybetmiş annenin hassasiyetini anlıyoruz. Gerekli çalışmaların yapılması konusundaki çalışmaları sürdürüyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber