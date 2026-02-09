Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.