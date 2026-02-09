Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Yetkililer, kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar ve tipinin yer yer buzlanmaya yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

