Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
Kar ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 17:58, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 17:59
Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Yetkililer, kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar ve tipinin yer yer buzlanmaya yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.