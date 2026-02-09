Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesinin ardından, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özarslan, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıklamıştı.
