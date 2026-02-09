Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu programı Ankara'da başladı

Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte satış fiyatları
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte satış fiyatları
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu programı Ankara'da başladı

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, "Türkiye, Afrika'yı bir rekabet alanı, etki sahası veya kısa vadeli çıkarların yürütüldüğü bir coğrafya olarak görmemekte. Afrika ülkelerini birçok ortak değere sahip olduğumuz 'eşit ortaklar' olarak görmekteyiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 13:45, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 13:41
Yazdır
Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu programı Ankara'da başladı

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından bir otelde düzenlenen "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" başlıklı programının açılışında konuştu.

Uzun süre Batı merkezli literatürün, Afrika'yı kendi tarihsel ve toplumsal öznelliği içinde düşünmek yerine, oryantalist bakış açısıyla ele aldığını söyleyen Köse, "Modernleşme teorilerinin ilerlemeci varsayımları evrensel ölçütler olarak kabul edildi. Liberal barış doktrinleri Afrika'ya da giydirilmeye çalışıldı. Bu yaklaşım, Afrikalı toplumların tarih boyunca kendi koşulları içinde özgün yollar çizme ve kendini dönüştürme kapasitesini büyük ölçüde göz ardı etti" dedi.

Afrika'yı yıllarca başkalarının dilinden, değerlendirmelerinden ve teorilerinden ele aldıklarını dile getiren Köse, Afrika'yı Afrikalıların kendi sesinden, kendi deneyimlerinden dinlemenin ve öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu bugün daha iyi anladıklarına dikkati çekti.

Köse, Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu programının da bu anlayışın önemli bir ürünü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Artık 90'lı yıllarda değiliz. Uluslararası sistem dönüşüyor. Liberal uluslararası sistem artık yok. İçinde bulunduğumuz uluslararası sistem, klasik güç dengelerinin ve güvenlik anlayışının hızla dönüştüğü, yerleşik ittifakların sarsıldığı bir döneme işaret ediyor. Küresel sistem artık tek bir merkezden, tek bir düzenden ibaret değil ve çok katmanlı hale gelmek üzere. Bu dönüşüm, yalnızca büyük güçlerin rekabeti değil, yükselen ve diğer küresel aktörlerin de bu bağlamda daha güçlü yer aldıkları bir döneme doğru gidiyor. Türkiye de bu bağlamda kendine uluslararası sistemde daha etkili bir rol arayışı içerisinde. Afrika'nın da bu doğrultuda önemli bir fırsat olduğunu Türkiye görüyor."

"Afrika kıtası 21. yüzyıl uluslararası siyasetinin belirleyici aktörlerinden biri"

Genç ve dinamik nüfusu, enerji ve ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu, küresel güvenlik ve iklim değişikliği gibi alanlardaki etkisi, sahip olduğu doğal kaynaklar ve üretim potansiyeliyle Afrika ülkelerinin yükselen aktörler haline geldiğine vurgu yapan Köse, "Bugün Afrika'da yaşanan gelişmeler sadece Afrika'yı ilgilendirmemektedir; Orta Doğu'yu, Avrupa'yı, Asya'yı hatta dünyanın bütününü etkilemektedir. Büyük stratejiye sahip ülkelerin neredeyse hepsinin Afrika'ya dair strateji belgeleri bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in, Rusya'nın, Avrupa ülkelerinin her birinin güncellenmiş Afrika stratejileri bulunmakta. Afrika kıtası, 21. yüzyıl uluslararası siyasetinin belirleyici aktörlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Türkiye'nin Afrika perspektifi de bu zemine oturmaktadır." diye konuştu.

Köse, Afrika'ya yönelik yaklaşımlarda hala sömürgecilik döneminin kalıntılarına rastlanıldığını belirterek, 20. yüzyılın geçerliliğini yitirmiş bazı ezberlerin belli ölçülerde tekrar ettiğini gördüklerini anlattı.

Afrika'nın çoğu zaman bir kriz yumağı, büyük güçlerin rekabet sahası olarak görüldüğünü ifade eden Köse, şunları söyledi:

"Biz Afrika'yı bir kriz yumağı değil, bir fırsat alanı olarak görüyoruz. Afrika ülkelerinin özne olma kapasitesi çoğu zaman göz ardı edildiğini de görüyoruz. Biz şuna inanıyoruz, Afrika, siyasal, toplumsal ve kurumsal dinamikleri merkeze alınarak değerlendirilmelidir. Afrika'nın sorunları kendi yerelliği içerisinde incelenmeli ve çözümler bu bağlamda geliştirilmelidir. Türkiye, Afrika'yı bir rekabet alanı, etki sahası veya kısa vadeli çıkarların yürütüldüğü bir coğrafya olarak görmemekte. Afrika ülkelerini birçok ortak değere sahip olduğumuz 'eşit ortaklar' olarak görmekteyiz. İlişkilerimizi, Afrika'nın sorunlarını 'Afrikalı çözümler' ilkesi temelinde inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin Afrika stratejisi dört temel ayağa oturmakta; karşılıklı egemenliğe saygı, insani sorumluluk ve samimiyet, kazan-kazan esasına dayalı işbirlikleri, uzun vadeli ve sürdürülebilir ortaklıklar bu ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye, Afrika'da etkili, bütünleşik ve istikrarlı paydaşlar görmek istemektedir. Bunun altyapısını oluşturacak çalışmalara da katkı sağlamaktadır."

"Türkiye sahada somut ve kalıcı sonuç üretebilen nadir ülkelerden biri"

Prof. Dr. Köse, bu yaklaşımın yaklaşık 20 yıldır, Türkiye'nin Afrika açılımını başlattığı 2005'ten bu yana istikrarlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrikalı liderlerle kurduğu kalıcı dostlukların bunun somut bir göstergesi olduğunun altını çizen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Teşkilatımız, Türkiye'deki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, hepsi aslında bu yaklaşımı devam ettirecek, bu yaklaşımla bağlantılı olarak hareket etmektedir. Türkiye'nin etkisi bir ölçüde bu yaklaşımın bir neticesidir. İstihbarat ve güvenlik alanlarında ise kapasite geliştirme, eğitim, kurumsal dayanıklılık ve güçlendirmeye odaklanıyoruz. Ekonomik alanda altyapı ve savunma sanayisi, enerji ve tarım başta olmak üzere kalıcı yaklaşımlar gerçekleştiriyoruz. Eğitim, sağlık, sosyal destek faaliyet alanlarında Afrikalı toplumlarla doğrudan temas kurmaktayız.

Türkiye, sahada somut ve kalıcı sonuç üretebilen nadir ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye, yalnızca devletler arasında değil, toplumlar arasında da güçlü ve samimi ilişkiler üretebilen ülkelerin başında gelmektedir."

Köse, Türkiye'nin bu yaklaşımının, üçüncü ülkelerin aleyhine olmadığını vurgulayarak, "Türkiye kendi değer ve yaklaşımlarıyla uyumlu diğer aktörlerle işbirliği içerisinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Programda kritik başlıklar masaya yatırılacak

Programda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik boyutlarını, savunma ve güvenlik perspektifini ele almak üzere Türkiye'den ve Afrika kıtasından uzmanlar, akademisyenler ve üst düzey konuklar bir araya geldi. Somali, Sudan, Kenya, Etiyopya, Eritre, Nijerya, Mısır, Çad, Güney Afrika, Senegal ve Gambiya'dan üst düzey katılımcıların yer aldığı programda, 2 gün boyunca bölgesel güvenlik sorunları, savunma sanayii işbirlikleri ve stratejik ortaklıkların geleceği gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber