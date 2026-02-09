Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçlarına göre, Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak kaydedildi. Toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişiye ulaştı; bu grubun %49,3'ü erkek, %50,7'si kadınlardan oluştu.

Nüfus Artış Hızı ve Yerleşim Dağılımı

Yıllık nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5 olarak gerçekleşti. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,6'ya yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,4'e geriledi. Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) uygulanmasıyla birlikte yapılan yeni sınıflamaya göre, nüfusun %67,5'i yoğun kentlerde, %15,8'i orta yoğun kentlerde ve %16,8'i kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşamaktadır.

Nüfus Azalan ve Artan İller

2025 yılında 33 ilin nüfusu azaldı. İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18,3'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara (5 milyon 910 bin 320), İzmir (4 milyon 504 bin 185), Bursa (3 milyon 263 bin 11) ve Antalya (2 milyon 777 bin 677) takip etti.

Nüfusu En Az Olan İller

Bayburt: 82 bin 836 kişi

82 bin 836 kişi Tunceli: 85 bin 83 kişi

85 bin 83 kişi Ardahan: 90 bin 392 kişi

90 bin 392 kişi Gümüşhane: 138 bin 807 kişi

138 bin 807 kişi Kilis: 157 bin 363 kişi

Nüfusu 1 Milyonu Aşan İlk İlçe: Esenyurt

Esenyurt (İstanbul), 1 milyon 3 bin 905 kişi ile Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Esenyurt'u sırasıyla Şahinbey (Gaziantep), Çankaya (Ankara), Keçiören (Ankara) ve Şehitkamil (Gaziantep) izledi.

Nüfusun Yaş Yapısı ve Ortanca Yaş

Ortanca yaş, Türkiye genelinde 34,9'a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak kaydedildi. Sinop, 44 ile en yüksek ortanca yaşa sahip il olurken, Şanlıurfa 21,8 ile en düşük ortanca yaşa sahip il oldu.

Cinsiyete Göre Ortanca Yaş Dağılımı

Erkeklerde en yüksek ortanca yaş: Sinop (43)

Sinop (43) Kadınlarda en yüksek ortanca yaş: Sinop (44,9)

Sinop (44,9) Erkeklerde en düşük ortanca yaş: Şanlıurfa (21,3)

Şanlıurfa (21,3) Kadınlarda en düşük ortanca yaş: Şanlıurfa (22,3)

Nüfus Piramidindeki Değişim ve Medeni Durumlar

Nüfus piramitleri incelendiğinde, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği gözlemlendi. Cinsiyete göre medeni durum dağılımında ise erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı kadınlara göre daha yüksek; kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranı erkeklerden daha fazla.

Çalışma Çağındaki Nüfus ve Bağımlılık Oranları

Çalışma çağındaki nüfusun oranı (15-64 yaş), %68,5'e yükseldi. Çocuk yaş grubu (0-14 yaş) oranı %20,4'e gerilerken, 65 ve üzeri yaş grubu oranı %11,1'e çıktı. Toplam yaş bağımlılık oranı %46'ya düştü; çocuk bağımlılık oranı %29,7'ye gerilerken, yaşlı bağımlılık oranı %16,2'ye yükseldi. Böylece çalışma çağındaki her 100 kişi, yaklaşık 29,7 çocuğa ve 16,2 yaşlıya bakmaktadır.

Nüfus Yoğunluğu Verileri

Kilometrekareye düşen kişi sayısı, Türkiye genelinde 112 kişi olarak hesaplandı. İstanbul'da bu değer 2 bin 943 kişi, Kocaeli'de 633 kişi, Yalova'da ise 395 kişi. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli. Ardahan ve Erzincan ile Gümüşhane de düşük yoğunluğa sahip iller arasında yer aldı. Yüz ölçümü en büyük il olan Konya'nın nüfus yoğunluğu ise 59 kişi.



