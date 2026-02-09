Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte satış fiyatları
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü, avukatlara vergi durumlarıyla ilgili görüşmek için yazı göndermeye başladı. Serbest meslek kazancı denetimleri kapsamında gönderilen yazılarda, defterdarlıkların vergi denetim birimlerine gelmeleri talep ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirli meslek gruplarına yönelik yürüttüğü vergi denetimlerinde avukatlar da inceleme kapsamına alındı. Bakanlık, bir süredir meslek gruplarının gelir beyanlarını yakından izlerken, resmi verilere göre avukatların 2024 yılında ortalama yaklaşık 34 bin lira gelir beyan ettiği belirtildi.

Maliye ekipleri geçen yıl ise doktorlar, fal, astroloji ve medyumluk hizmeti sunanlar ile online psikolog ve diyetisyenler üzerinde yoğun denetimler gerçekleştirmiş, vergi kaçırdığı tespit edilenlere ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Avukatlara vergi durumlarıyla ilgili bilgi almak için yazılar gitmeye başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü, avukatlara vergi durumlarıyla ilgili bilgi almak için şubat ayından başından itibaren yazı gönderiyor.

Yazının konusu, "Gönüllü uyum çalışması". Serbest meslek kazancı denetimleri kapsamında gönderilen yazılarda, defterdarlıkların vergi denetim birimlerine gelmeleri talep ediliyor.

Yazıda, Maliye'nin verilerine dikkat çekilerek, "avukatlık faaliyetine ilişkin 2023 ve 2024 takvim yıllarıyla ilgili değerlendirme yapılacağı" bilgisine yer veriliyor. Yazıda, "vergisel ödevlerle ilgili olumsuzlukları önlemek" amacıyla yapılan çalışmalara da dikkat çekiliyor.

RADAR sistemi ve dijital risk sorgulama dönemi başladı

Maliye, RADAR adındaki sistemiyle meslek gruplarının gelirlerini ve beyan ettikleri gelirleri karşılaştırmaya başladı. Aynı şekilde vergi denetmenleri, son yıllarda bizzat muayene veya işletmede bulanarak hasılat tespiti de yapmaya başladı. Bu tespitler sırasında, beyan edilen gelir ile hasılat arasında yüzde 20'den fazla olması durumunda, mükellef açıklamaya davet ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ay içerisinde vergi levhaları ve gelirlerle ilgili riskleri analiz etme şansı vermek Dijital Vergi Dairesi'ne risk sorgulama özelliği de ekledi. Bu uygulama ile riski anlayan mükellef gönüllü olarak vergi dairesine giderek, ağır ceza yemek yerine, uzlaşıyı seçerek gerçek vergisini ödeyebilir.

E-makbuz ibraz etmeyene 5 yıla kadar hapis cezası riski

Türkiye Barolar Birliği'nin bilgilendirme notlarına göre, Avukatların düzenledikleri e-serbest meslek makbuzlarını inceleme elemanının talebi üzerine elektronik ortamda ibraz etmeleri gerekiyor.

Baronun notlarına göre, "Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, gizleme suçunu oluşturur ve 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Cezanın üst sınırı 3 yıl iken, 15.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıla çıkarılmıştır."

Baronun bilgilerine göre, avukatlar serbest meslek erbabı olarak serbest meslek kazanç defteri tutuyorlar. Avukatlar, 2018 takvim yılından itibaren serbest meslek kazanç defterinin ve mesleki faaliyetle ilgili amortisman kayıtlarının fiziksel olarak tutulması uygulamasını sona erdirdiler. Bu karar nedeniyle 2018 yılından itibaren avukatlar da fiziksel bir defter tutmak ve bunu muhafaza ve ibraz etmek zorunda değildirler. Buna karşılık, makbuzlarını inceleme elemanının talebi üzerine elektronik ortamda tutuyorlar ve vergi memurlarına bu belgeleri sunmaları gerekecek.


