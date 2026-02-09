Erman Toroğlu adli kontrol şartıyla serbest

Erman Toroğlu hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre; spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, 08.02.2026 tarihinde bir televizyon programında Türk futboluna dair yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açıldı.

Toroğlu'nun sözleri, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası kapsamında değerlendirildi.

TOROĞLU: DUYUMA DAYALI BİLGİLER EDİNDİM

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak ifadesi alınan Toroğlu, programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığı, duyuma dayalı bilgiler edindiği ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediği beyanında bulundu.

Şüpheli Erman Toroğlu, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.