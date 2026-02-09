'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Eğitimin değerine dikkati çekmek, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını görünür kılmak, eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla aktarmak ve beraberinde fotoğraf sanatına ilgi duyan eğitim çalışanlarını desteklemek hedefiyle sendikanın düzenlediği fotoğraf yarışmasının jüri toplantısı Ankara'da yapıldı.



Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda, TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, fotoğraf sanatçıları Fırat Yurdakul, Feyzullah Tunç, Hamit Yalçın, Mustafa Binol, Ragıp Sarı ve AA foto muhabiri Elif Öztürk yer aldı.



Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya başvurusu yapılan yaklaşık 2000 fotoğraf karesi, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.



Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, Türkiye'nin teması eğitim olarak belirlenmiş tek fotoğraf yarışmasının "Eğitimden Bir Kare" ismiyle markalaştığını ve bu markanın değerini korumak ve geliştirmek için sendika ile iş birliği yapan jüri üyelerine teşekkür etti.



"Eğitimden Bir Kare" yarışma sonuçları:



Birincilik Ödülü:

İsmail Aybey (Manisa) - "Merkezefendi Cami Yansıma"



İkincilik Ödülü:

Fatih Yılmaz (Niğde) - "Okul Yolu"



Üçüncülük Ödülü:

Mehmet Çidem (Kırıkkale) - "Bayrakla Okuyorum"

Mehmet Akif İnan Özel Ödülü:

Ramazan Çırakoğlu (Samsun) - "Kedi"

Ailede Eğitim Özel Ödülü:

Mustafa Aydın (Artvin) - "Babamın Sırtı"

Mesleki Eğitim Özel Ödülü:

Ali Rıza Akyüz (Trabzon) - "Cerrahi Eğitimden Bir Kare"



Yarışmada sergileme hakkı kazanan eser sahipleri:

"Abdurrahman Çetin, Ahmet Aslan, Ahmet Yılmaz, Alev Ünal, Ayşe Özyer, Bekir Büyükgöz, Burak Demir, Çağrı Özkara, Emin Kınay, Emrullah Akgün, Eray Özkan, Ersan Akarsu, Esra Bürçün, Fatih Öz, Gülin Yiğiter, Gülşen Acar, Hasan Zer, Hasan Hulki Muradı, Hidayet Okutan, Hüseyin Kayıkçı, İhsan Korkut, İrem Gölay İzmitli Yıldırım, İsa Cıda, İsmail Aybey, Kadir Tezel, Kemal Türk, Kenan Nihat Elçi, Levent Ateş, Lokman İlhan, Mahmut Serdar Alakuş, Mehmet Yılmaz, Mehmet Reşit Öner, Metin Çetin, Muhammet Özen, Murat Sayın, Murat Bakmaz, Necmettin Karaca, Nurettin Boydak, Ömer Şahin, Safiye Yaşar, Serap Doğanyiğit, Serkan Özkan, Şevki Karaca"

Yarışmaya katılan 2000 eser sahibine teşekkür ediyor; jüri tarafından ödül ve sergileme kazanan tüm eser sahiplerini tebrik ediyoruz.



Yarışmada dereceye giren ve sergileme hakkı kazanan eser sahiplerine ödülleri, sendikamız tarafından ileri bir tarihte gerçekleştirilecek uluslararası bir programda verilecek.



Yarışmamızda derece kazanan fotoğrafları aşağıdaki bağlantıdan incelenebilecek:



https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma-sonuc/sonuc/egitimden-bir-kare-8-ulusal-fotograf-yarismasi-tr



