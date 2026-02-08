4 şehre daha hızlı tren geliyor

4 İL DAHA HIZLI TRENLE BAĞLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi hakında yazılı açıklama yaptı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'yle Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

Mevcut ray hatlarını 200 km hıza uygun hale getirdikleriini aktaran Bakan "Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2028'DE KULLANIMA AÇILIYOR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Gaziantep sanayi üretimi ve Mersin Limanı'nın da bağlandığını ürünlerin çok daha hızlı şekilde dünya pazarına ulaşacağına dikkat çekti.

Projenin ilerlemesi hakkında bilgi veren Bakan "Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.