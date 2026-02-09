Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya yükseldi

Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 317 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 317 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 16:48, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 16:58
Yazdır

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 936 bin lira, en yüksek 7 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 7 milyon 317 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 891 milyon 627 bin 456,15 lira, işlem miktarı ise 1909,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 401 milyon 429 bin 534,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Seren Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.260.000,005.170,00
En Düşük6.936.000,004.975,00
En Yüksek7.410.000,005.280,00
Kapanış7.317.000,005.212,80
Ağırlıklı Ortalama7.291.459,465.203,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.891.627.456,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.909,56
Toplam İşlem Adedi115

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber