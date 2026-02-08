AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'Büyük İstanbul' depremine ilişkin tartışmaları alevlendirecek yeni açıklamalar geldi. Orta Marmara'daki fay yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, özellikle Avcılar hattında depremin zemin kaynaklı 7 şiddetinde hissedileceğini ve yıkıcı olacağını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde uzun zamandır beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tartışmaların fitilini ateşleyecek yeni bir açıklama gündeme geldi. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor' diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Bektaş, Orta Marmara'daki ince kabuğun sığ bir depremsellikle kırılabileceğini belirterek, Avcılar hattına dikkat çekti. Bu hatta oluşabilecek sismik bir dalganın 'basen etkisi' ve zemin büyümesi nedeniyle 7 şiddettinde bir depreme yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, sarsıntının şiddetinin zeminin tepkisine işaret etti.

7 şiddetinde deprem uyarısı

Prof. Dr. Bektaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru'nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi.

Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."

