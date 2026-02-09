İletişim Başkanı Duran: 6 Şubat sonrası süreç, bir diriliş hikayesidir
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Büyük felaketler aslında bir milletin karakterini ve dayanışma ruhunu da bütün açıklığıyla görünür kılar. 6 Şubat sonrası süreç, Türkiye için devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesidir" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'nde konuştu.
İletişim Başkanı Duran, "Türkiye, milletin ve devletin el ele verilmesiyle yapılamaz denileni yapmış, insan merkezli yaklaşımıyla dünyaya yeni bir standart sunmuştur. İnşa ve ihya çalışmalarıyla depremde ağır yara alan tüm şehirlerimiz yepyeni çehreye kavuşmuştur" dedi.