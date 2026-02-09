Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B'nin de olduğu 7 kişi tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B, belediye çalışanı mühendis M.G, memur C.G. işçiler C.Ş. ve G.P. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma işçisi S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

