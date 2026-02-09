Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda Eyüp Aksu dönemi sona erdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda (İTEO) yapılan seçimde başkanlık el değiştirirken, yıllardır süren Eyüp Aksu dönemi sona erdi. Seçimi kazanan İsmet Dalcı görevi devralırken, Aksu yönetimi genel kuruldan ibra alamadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 07:40, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 07:41
İstanbul'da taksicilik sektörünü yakından ilgilendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimleri, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarıyla birlikte uzun süredir görevde bulunan Eyüp Aksu dönemi kapanırken, NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, başkanlık yarışını İsmet Dalcı kazandı. Seçimli genel kurulda Aksu yönetimi ise üyelerin onayını alamayarak ibra edilmedi.

Yaklaşık 20 bin taksi plakası sahibini ilgilendiren seçimde İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Eyüp Aksu yarıştı. Oylama sonucunda ipi göğüsleyen isim İsmet Dalcı oldu. Dalcı, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda taksi plakalarının değer kaybına dikkat çekerek, yeni dönemde plakaların değerini artırmaya yönelik adımlar atılacağını savunmuştu.

Mevcut tabloda taksi plakası fiyatlarının enflasyon karşısında gerilediği, vergiler düşüldüğünde güncel değerlerin yaklaşık 9-10 milyon lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. Öte yandan yasal olmayan kiralamaların ise aylık 60 bin lira civarında gerçekleştiği ifade ediliyor.

