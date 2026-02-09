MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı

Bakanlığımızın insan kaynağını güçlendirmek ve kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen personelin liyakat esaslı atamalarını gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen sınav; 07 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Adayların erişilebilirliğini artırmak amacıyla sınav merkezi olarak belirlenen 30 büyükşehirde kurulan sınav merkezlerinde tüm güvenlik önlemleri alınarak süreç yönetildi.

17 Bin 761 Personel Katılım Sağladı

Eğitim camiasının merakla beklediği bu önemli sınava, Bakanlığımız bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapan toplam 17.761 personel katıldı. Kariyer yolculuğunda önemli bir adım olan bu sınavda adaylara; 60 soru, 75 dakika süre verildi. Sorular, adayların mevzuat bilgisi, genel kültür ve mesleki yeterliliklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlandı.

Sınav sonuçları, değerlendirme işlemlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) ve aday işlemleri sistemi üzerinden ilan edilecektir.

A Kitapçığı soru ve cevapları için tıklayınız.

B Kitapçığı soru ve cevapları için tıklayınız.