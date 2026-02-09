İstanbul'da geçen yıl 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı

Kent genelinde 34 hastanede 49 sigara bırakma polikliniği, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma danışmanlığı veriliyor.

Doktor ve sağlık personelinin yaptığı değerlendirmelerin ardından başvuranlar, ilgili hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine sevk ediliyor.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan vatandaşlara da sigarayı bırakmak için danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Sigara bırakma polikliniklerine, e-nabız, MHRS veya 182 üzerinden randevu alınabiliyor.

"Sigaranın bağımlı bir hastalık olduğunu kabul edip mücadele etmek lazım"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, tütün bağımlılığının tüm dünyada ve Türkiye'de ciddi bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dünyada yılda 8 milyon kişinin sigara veya sigaraya bağımlı nedenlerden dolayı hayatını kaydettiğini aktaran Güner, Türkiye'de bu sayının 100 binden fazla olduğunu kaydetti.

Sigaranın bir hastalık olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Güner, "Sigara bağımlı bir hastalık. Bu hastalığı önce kabul edip, bunla mücadele etmeye çalışmamız lazım." dedi.

Doç. Dr. Güner, pasif içiciliğin de ciddi bir risk oluşturduğuna ve insanlara zarar verdiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığının tütün bağımlılığıyla mücadelesinin aralıksız sürdüğünün altını çizen Güner, "Vatandaşımızın bu hastalığı yenebilmesi için sigara bırakma polikliniklerimizi hizmete aldık. Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da bire bir takip ettiği ve hassasiyet gösterdiği hususlardan bir tanesi bu." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 34 hastanede 49 sigara bırakma polikliniği, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma danışmanlığı verildiğini anlatan Güner, "İstanbul'da 2025 yılında 43 binden fazla kişi sigara bırakma polikliniklerimize başvurdu. 43 binden yalnız 10 bine yakın kişi sigarayı bırakabildi." bilgisini paylaştı.

Mobil sigara bırakma poliklinikleriyle vatandaşlara sigaradan nasıl kurtulabilecekleri anlatılıyor

Güner, tütünle mücadelenin yasal zeminde sürdürüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onun için Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile bütün diğer kurumlar olarak biz sigarayla mücadelemize 4207 sayılı Tütünle Mücadele Kanunu kapsamında devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti belli. Sağlıklı nesiller, çocuklar, tütünsüz ve dumansız bir hayat için sağlıklı bir hayatta mücadele edip bu başarıya hep beraber ulaşmamız lazım."

Doç. Dr. Güner, sigara bırakmak isteyen vatandaşların Alo 171 hattı üzerinden sürece dahil olabildiğini anlattı.

Yeni uygulamaya alınan mobil sigara bırakma polikliniklerine de değinen Güner, "Mobil sigara bırakma poliklinikleriyle üniversitelerden tutun, kahvehaneler, çarşılar, pazarlarda adım adım vatandaşlarımızın yanına giderek, onlara sigaranın zararlarını, sigaradan nasıl kurtulabileceklerini anlatıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da sigarayı bırakmak isteyen kişilere, kişiye özel tedavi uyguladıklarını da anlatan Güner, sağlık danışmanlarının kişinin bağımlılık düzeyini başvurunun ardından ölçtüğünü ve buna göre planlama yaptığını söyledi.

Güner, kadınlarda sigara kullanma oranının günden güne arttığına da dikkati çekti.