Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye

Çiçek aranjmanının çerçevesi beyaz ve sarı güllerle çevrelenirken, alt kısmında ise 57 adet kırmızı gül ve yeşil yaprak süslemeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği aranjman, estetik ve sembolik detaylarla dikkat çekti. Kırmızı ve beyaz çiçekler kullanılarak titizlikle hazırlanan aranjmanda, Türk bayrağının "Ay-Yıldız" figürü merkezde yer aldı.

