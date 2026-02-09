Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, MHP nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Türk bayrağı temalı özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 10:33, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 11:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği aranjman, estetik ve sembolik detaylarla dikkat çekti. Kırmızı ve beyaz çiçekler kullanılarak titizlikle hazırlanan aranjmanda, Türk bayrağının "Ay-Yıldız" figürü merkezde yer aldı.
Çiçek aranjmanının çerçevesi beyaz ve sarı güllerle çevrelenirken, alt kısmında ise 57 adet kırmızı gül ve yeşil yaprak süslemeleri kullanıldı.
"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı" imzası
Hazırlanan özel tasarımın orta kısmında yer alan beyaz bantta, "Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı" ifadesi yer aldı.