Bakanlık, 'Aile Diplomasisi' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Türkiye, 2024 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Ailenin Dostları Grubuna üye olurken, BM çatısı altında aile odaklı çok sayıda uluslararası etkinlik hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda; 79. BM Genel Kurulu'nda Koruyucu Aile Modeline İlişkin Seferberlik Çağrısı, BM 69. Kadının Statüsü Komisyonu'nda aileden ilham alan kadın girişimciliği vurgusu, 2025 yılında 80. BM Genel Kurulu'nda ise tehditlere karşı aileden başlayan küresel dayanışma çağrısı yapıldı. Ayrıca 2. BM Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde 'aile destekli sosyal kalkınma' yaklaşımı gündeme taşınırken, Türkiye'nin girişimleriyle Türk Devletleri Teşkilatı bünyesine aile ve sosyal politika alanlarında iş birliği başlıkları eklendi. Bu alanda ilk bakanlar toplantısının 2024 yılı Mayıs ayında İstanbul'da, ikincisinin ise 2025 yılı Haziran ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildiği ifade edildi.

26 ülkeden katılım sağlandı

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumuna 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 26 ülkeden katılım sağlandığı açıklandı. 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu ise Ankara'da ulusal ve uluslararası akademisyenlerin, uzmanların ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği açıklanırken, öte yandan Türkiye'nin önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2026-2035 Eylem Programı'na 'ailenin, nesillerin ve güçlü nüfus yapısının korunması' başlığı eklendi. Aile Yılı uygulaması birçok ülkeye örnek olurken, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de 2026 yılını Aile Yılı ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği uluslararası temaslar vesilesiyle yabancı muadil kurumlarla aileye yönelik 22 mutabakat zaptı ve 4 faaliyet planını imzaladığı ifade edildi.