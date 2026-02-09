Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi

Çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, bu yıl da kırmızı güllerin listenin başında yer alması bekleniyor.

İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Hazırlıkların şubat ayı itibarıyla başladığını söyleyen Kösedağı, "Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül talep ediliyor. Tabii ki kırmızı gülün anlamı var ama bütün çiçekler bizim için güzel. Bu dönemde kırmızı gülün yanı sıra çardak güller, anastasyalar, renkli krizantemler de tercih ediliyor." diye konuştu.

Kösedağı, tüketicilerin 25'li, 50'li gül buketlerini de aldığını belirterek, çok fazla olmasa da 1001 gülü tercih edenlerin de olduğunu dile getirdi.

Satışın yapılacağı ithal ve yerli güllerin siparişlerinin de verildiğini kaydeden Kösedağı, satışların Sevgililer Günü'nde diğer günlere göre yüzde 100 artmasını beklediklerini söyledi.

"Çiçekçi mağazalarımızdan çiçek almanızı önemle rica ediyoruz"

Selçuk Kösedağı, mağazalarında ithal güllerin adetinin 300 ila 400 lira, yerli güllerin de 150 ila 200 lira aralığında satılacağı bilgisini vererek, fiyatların ürün boyutlarına göre değiştiğini de belirtti.

Sipariş vermeden önce gülleri mağazada ne kadar süre dayandığına yönelik test ettiklerini anlatan Kösedağı, evlerde güller için vazoya suyun tam koyulduğu takdirde bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Kösedağı, müşterilerine bir hafta önceden siparişleri olup olmadığına dair mesaj attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bize dört gün önceden dönüş yapıldığı zaman hepsi birebir istedikleri şekilde, saatte teslim ediliyor. Ama son dakika siparişler bizleri sıkıntıya sokuyor. O yüzden bilinçli tüketici, alıcı olalım. Siparişlerini bir hafta önceden verirlerse hem çiçekçiler rahat eder hem insanlar mağdur olmaz. Çiçekçi mağazalarımızdan çiçek almanızı önemle rica ediyoruz. Çünkü bir şikayetiniz olduğu zaman odamıza da müracaat edebilirsiniz."

