24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı

Son 10 gündür polis tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 144 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele uluslararası alanda da kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda yürütülen son operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

144 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son 10 gündür polis ekipleri tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 144 şüpheli yakalandı.

24 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenlendi.

