2 kişiyi öldürdü, 'Pişman değilim, onur duyuyorum' dedi

Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

2 kişiyi öldürdü, 'Pişman değilim, onur duyuyorum' dedi

Niğde'de maddi hasarlı trafik kazasında 3 kişiye ateş açan eski muhtar, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra cinayet büro ekiplerinin takibiyle yakalandığı Aksaray'da gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim, onur duyuyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 15:40, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 17:09
Yazdır

Olay, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçesinde alkol aldıktan sonra 31 APC 601 plakalı aracıyla direksiyon başına geçen ve eski muhtar olduğu öğrenilen Hamza C. (52), yolda Abdullah Gündoğdu yönetimindeki 51 AET 737 plakalı araçla çarpıştı.

Araçların aynalarının kırıldığı küçük çapta maddi hasarlı trafik kazası sonrası araçtan inen Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce belinde taşıdığı tabancasını çeken C. araç ve içerisinde bulunan 3 kişiye ateş açtı. Açılan ateşte Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer ismi belirlenemeyen yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.

Aksaray polisinin takibiyle kıskıvrak yakalandı

2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracına binip olay yerinden kaçan Hamza C., Aksaray istikametine yola çıktı. Şahsın Aksaray istikametine kaçtığını tespit eden Niğde Çiftlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine Aksaray polisi adeta teyakkuza geçti. Plaka tanıma sistemlerine (PTS) kaydedilen aracın Kireçlik yolundan Aksaray'a giriş yaptığını tespit eden Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şehir genelinde geniş çaplı araştırma başlattı. Arama tarama çalışmaları yapılırken Ankara yolundaki PTS kameralarından aracın Ankara istikametine geçtiği belirlenirken bu kez cinayet ekipleri o bölgeye yoğunlaştı. Resmi ekipler yolda güvenlik önlemi alarak uzun namlulu silahlarla aracı beklerken, cinayet ekipleri de şahsın köy yollarına girme ihtimali üzerine arazide tarama yaptı. Şahsın Ankara istikametine geçişi olmayınca ara yollarda yoğunlaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri aracı Cumhuriyet Mahallesi şehir çıkışındaki arazide buldu. Polisi görünce kaçmak isteyen şahıs cinayet büro ekiplerinin etrafını sarması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hamza C. polis aracının kafesine bindirilirken, burada yapılan alkol muayenesinde 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta arama yapan ekipler, suç aleti tabancayı da bularak muhafaza altına aldı.

"Alenen vurdum. Pişman değilim, onur duyuyorum"

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber