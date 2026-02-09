Antalya'da ilkokulda yangın çıktı: Öğrenciler tahliye edildi

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1970 Sokak'ta bulunan Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan memur odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğlen arası olması nedeniyle okulda görevli personel ve öğrencilerin okul dışında olduğu öğrenildi. Bu sırada bazı sınıflarda bulunan öğrenciler okul görevlileri tarafından binadan tahliye edildi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederken alevlerin yayılmasını önledi.

Sınıflarda öğrenci aradılar

Görevlilerin bir öğrenciye ulaşılamadığı ve okul içerisinde olabileceği bilgisi verilmesi üzerine itfaiye erleri sınıflarda kayıp öğrenciyi aradı. Bir süre sonra itfaiyenin okul içerisinde aradığı öğrencinin dumandan dolayı kendisini kötü hissettiği için olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yanında bulunduğu belirlendi. Dumana maruz kalan öğrenci 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle velilere haber verilerek öğrenciler ailelerine teslim edildi.