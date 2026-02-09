CB'den Devlet Üniversitesi Kadro İşlemlerine Dair Düzenleme!
Cumhurbaşkanlığı, devlet üniversitelerinin kadro işlemlerinin doğrudan Cumhurbaşkanlığına yapılmasını istedi.
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 12:30, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 12:31
2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri kapsamında devlet üniversiteleri tarafından yapılacak kadro ihdas ve izin işlemleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından izin alınması zorunluluğu getirilmişti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu uygulamanın kaldırılarak doğrudan Makamlarından bu sürecin yürütülmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.