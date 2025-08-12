Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin, aynı hastanede görevli 4 doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

