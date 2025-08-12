İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 08:28, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 09:33
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında operasyonlar sürüyor.
19 Mart'tan bu yöne 7 operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde jandarma belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir operasyon başlattı.
Jandarmanın belediyeye yönelik düzenlendiği ikinci operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şüpheli gözaltına alındı.
Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.
97 TUTUKLU
Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.