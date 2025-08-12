İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı

Sabah saatlerinde jandarma belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir operasyon başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net