Ömer'de Gamze Büyük Tehlikede!

TUNA OLANLARI ÖĞRENDİ Nuran ile Fatma Hanım'ı konuşurken duyan ve annesinin sağlığıyla ilgili sıkıntıları öğrenen Tuna, Gamze'nin yanına gidip "O bebek için beni annesiz bırakmaya hazırsın demek ki. Babam da yok bir de sensiz kalacağım şimdi. Sizin çocuğunuz benden daha değerli. Sen delirmişsin, beni ne kadar üzdüğünü görmüyorsun bile. Sen önce bana annelik etmeyi becer, sonra ikinci çocuğu yap" deyip gitti. Tuna üzüldüğü için kızan Gamze'nin tansiyonu yükselirken; Fatma Hanım, Ömer'i kenara çekip "Bunu gerekirse zorla yapalım" dedi.