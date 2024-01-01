Ömer'de Gamze Büyük Tehlikede!
"Yanlış yaptın"
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Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, 5 Şubat Pazartesi akşamı 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bebeğini aldırmayan Gamze'nin Ömer'le kavga ettikten sonra yere yığılması "Gamze bebeğini mi düşürecek?" sorusunun araştırılmasına sebep oldu.
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GAMZE BEBEĞİNDEN VAZGEÇMEDİ Ömer son bölümde; Gamze kaçınca ne yapacağını bilemeyen Ömer, telaşla Nuran'ı arayıp olan biteni anlattı.
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TAHİR, KIZLARINI KAÇIRDI Aynı anlarda Eda ile Nilüfer'i alıp götüren Tahir, "İkiniz de Allah yolunda olacaksınız. Dinsiz, imansız insanlara bulaşmayacaksınız. Adam edeceğim sizi. Bundan sonra edepli, dini bütün bir şekilde yaşayacaksınız" dedi. Bunun üzerine Nilüfer de "Baba değilsin sen, zorbasın. Nefret ediyorum senden" dedi. Kızların ortada olmamasıyla telaşlanan Şükran ve Vicdan, "Kesin Tahir kaçırdı" diye düşünüp karakola gitmeye karar verdiler.
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"ÖLMEK Mİ İSTİYORSUN GAMZE?" Gamze'yi Kız Kulesi'nin karşısında bir bankta gören Ömer, "Sen ölmek mi istiyorsun? Aklımı kaçıracağım" dedi. Kendisine doktorla bir olup tuzak kurduğunu söyleyen Gamze ise eşi Ömer'in "Ben seni göz göre göre tehlikeye atamayacağım" sözlerine inanmadı.
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REŞAT'TAN HAKAN'A ZERRİN SORUSU Annesinin Çiçek'in babasını istememesine çözüm bulamayan Reşat, ev meselesi için avukatla görüşmeye giderken Zerrin ile Hakan'ı yan yana gördü. Zerrin içeri girince damadıyla konuşan Reşat, "Zerrin Hanım neden herkesten daha fazla sana sığınıyor? Sizin aranızda..." deyince Hakan da "Vardı baba, çok büyük bir hata yaptım. Bir daha asla böyle bir hata yapmam. Tek amacım Nisa'yı geri kazanmak" dedi. Çok sinirlenen Reşat, Zerrin'den de Nisa'dan da uzak durması konusunda Hakan'ı uyarıp "Sakın bir daha kızımı hayal kırıklığına uğratma" dedi.
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ÖMER'DEN EŞİNE DESTEK Bebeğinden vazgeçmek istemeyen Gamze, kendisini odaya kilitledi. Bunun üzerine Ömer de yanında olmak istedi. Bebekleri için dua etmesi şartıyla onu içeri olan Gamze ise Allah'a bebeğin sağ salim doğması için yalvardı. Gözyaşlarına boğulan Ömer ise ona sarıldı.
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TUNA OLANLARI ÖĞRENDİ Nuran ile Fatma Hanım'ı konuşurken duyan ve annesinin sağlığıyla ilgili sıkıntıları öğrenen Tuna, Gamze'nin yanına gidip "O bebek için beni annesiz bırakmaya hazırsın demek ki. Babam da yok bir de sensiz kalacağım şimdi. Sizin çocuğunuz benden daha değerli. Sen delirmişsin, beni ne kadar üzdüğünü görmüyorsun bile. Sen önce bana annelik etmeyi becer, sonra ikinci çocuğu yap" deyip gitti. Tuna üzüldüğü için kızan Gamze'nin tansiyonu yükselirken; Fatma Hanım, Ömer'i kenara çekip "Bunu gerekirse zorla yapalım" dedi.
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REŞAT, GAMZE İLE KONUŞMAYA GELDİ Oğlundan olanları duyan Reşat, konuşmak için onların evine gelirken; Tahir de kızların eşyalarını alıp yanlarına döndü. Aynı anlarda Tuna'ya gidip Gamze'yi sadece onun ikna edebileceğini söyleyen Ömer, ondan yardım istedi. Tuna da eve gelince annesini tehdit etti. O sırada Gamze'nin yaşadıklarını öğrenen Şükran, Ömer'i arayıp durumu sorunca Reşat ve Ömer, Tahir'in kızları kaçırdığını öğrendi. Endişelenen Reşat, torunlarını kurtaracağını söylerken; Gamze de Ömer'e bebeği aldıracağını ifade etti.
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GAMZE, NURAN'I YALANINA ORTAK ETTİ Nuran'ı arayıp yanına çağıran Gamze, annesinin de gelmesiyle şoke oldu. Ömer dönmeden gidip bebeği aldırmak isteyen Gamze, Nuran'ın kendisiyle gelmesini istedi. Doktorun kapısında içeri girmeyen Gamze, Nuran'a "Ben bebeği aldırmayacağım. Sen de Ömer'e aldırdığımı söyleyeceksin. Gerekirse kaçar giderim, doğurana kadar dönmem" dedi. Sinirlenen Nuran, "Sen annesin. Senin bir çocuğun var, 'Ölürsün' diyorlar sana. Sen kimsin? Kendini doktordan, herkesten üstün görüyorsun" diye bağırdı.
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REŞAT İLE İZZET KARŞI KARŞIYA O anlarda Reşat, torunları için İzzet'in yanına giderken; Emine de Yaman'la tüm hayallerini gerçekleştireceğini söyledi ve okula gitti. Nuran'ın yalan söylemeye ikna eden Ömer, kliniğin önüne gelen Ömer'e bebeği aldırdığını ve normal hayatına dönmek istediğini öyledi.
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TAHİR'İN ADAMLARI KIZLARI BULDU O sırada kaçmayı başaran kızlar da bir araba durdurmaya çalışırken Tahir'in adamları onları buldu. İzzet, derneğinde kız çocuklarına eğiten Aliye'ye; Tahir'in kızlarıyla da ilgilenmesini emrederken; Gamze de iş değiştireceğini söyledi.
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Aynı anlarda Reşat'tan kızları bulamadığını öğrenen Ömer de ağabeyi Tahir ile buluşmak üzere sözleşti. Ağabeyine kimsenin ne hissettiğini sormadığını ifade eden Ömer, Gamze'nin bebeği aldırdığını anlattı. Kızları soran Ömer, Şükran ile Vicdan'ın çok üzüldüğünü söyleyince Tahir gitti. Tahir'in kızları tuttuğu eve giden Aliye, artık onlarla kendisinin ilgileneceğini ve ona itaat etmeleri gerektiğini söyledi. Tahir, kızların yanına gidince Aliye'nin onları eğiteceğini duyup teşekkür etti. O sırada Ömer de kızları bulduğunu babasına haber verdi. Kapıda adamların olduğunu söyleyen Ömer, Reşat'a polisle gelmesini tembihledi.
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GAMZE, İZZET İLE TANIŞTI Gamze de yeni işinin patronu sandığı Hüseyin yani İzzet ile buluştu. "Tebrik ederim" diyen İzzet; işi değil, bebeği kast ettiğini ifade etti. İş görüşmesinden dönen Gamze, Tuna'nın Şule ile gelmesine sinirlenirken o gittikten sonra Ömer'le iş yüzünden kavga etti. Gamze'ye Şule'yi bahane ettiğini söyleyen Ömer, "Bugün bizim canımızdan can gitti. Sen yasını bile tutturmadın" deyip gitti. Ömer gidince fenalaşan Gamze, Tuna'ya sesini duyuramadı ve yere yığıldı.
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TAHİR'İN EVİNE POLİS BASKINI Nuran, eşi Sadık'a gidip Gamze istediği için yalan söylediğini ifade ederken; Reşat ve Ömer de polislerle Tahir'in kızları tuttuğu eve geldi. Öfkeden deliren Tahir, "Vay be babamla kardeşim polsilerle eve geldi. Bunu da yaptınız demek bana?" dedi. Nilüfer ile Eda ise polisler gelmeden Aliye ile gitti.
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Yerde kıvranırken çantasına uzanan ve telefonunu çıkaran Gamze, Ömer'i aradı. Ancak Ömer, polisler "ev boş" deyince telefonu açmadı. Gamze de o an bayıldı.
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Ömer ile tartışan Gamze'nin başına gelenler sosyal medyada gündem oldu. "Ah Gamze ah duygularına yenik düştün aldırmadın bebeğini" "Yanlış yaptın Gamze" "Gamze giderek annesine benziyor" "Gamze'nin bebeği ne olursa olsun istemesi ne kadar güzelse Ömer'in eşini kaybetme korkusu da o kadar haklı" "Bebek düşerse Ömer kendini suçlayacak"