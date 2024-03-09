Kalp Krizi Riskini Üç Kat Artırıyor!

Günümüzde tütün ve tütün ürünlerinin kullanım yaşının da düştüğünü, bundan dolayı da genç nüfusta kalp krizi vakalarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, ?Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılması diğer etkili risk faktörlerinden biridir. Tütün ürünlerini kullanan bir bireyin, kullanmayana oranla kalp krizi geçirme riski 2-3 kat artıyor. Hem hareketsizlik, hareketsizliğin getirdiği obeziteye tütün kullanımı da eklenince kalp krizi vakaları da artıyor. Bu risklerin günümüzde daha da arttığını gözlemlediğimizde insanların daha erken yaşta bu hastalıklara yakalanmaları beklenmeyen bir durum değil? şeklinde konuştu.